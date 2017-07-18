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США готовят ракеты среднего радиуса, чтобы "ударить" по Кремлю: Пентагон рассказал об ответных мерах на нарушение Россией договора РСМД
Пентагон приготовил ответные меры в ответ на нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва, передает "Диалог.UA".
По его словам, есть меры как дипломатического, так и военного характера. В частности, Америка готова разместить ракеты среднего радиуса действия. При этом, по оценкам экспертов, Кремль давно вышел за рамки положений договора РСМД и уже разместил аналогичное вооружение, которое может нести как обычную, так и ядерную боеголовку.
Напомним, как сообщал "Диалог.UA", глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс, внес законопроект, который предполагает введение санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Теги: Россия, США, Донбасс, ликвидация, ракеты, Пентагон, договор
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