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Французская певица умерла во время концерта

20.07.2017 17:03
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Французская певица умерла во время концерта

Официальная причина неожиданной смерти певицы пока неизвестна, но у полиции есть версия


35-летняя французская певица Барбара Велденс умерла на сцене во время концерта в одной из церквей французского города Гурдон.

Официальная причина гибели артистки пока не объявлена, сообщает Independent. Полиция утверждает, что Велденс ударило током, в результате чего у француженки остановилось сердце

Власти расследуют обстоятельства трагедии.

В прошлом году Барбара Велденс взяла первый приз на конкурсе молодых талантов Жака Бреля. Ее дебютный альбом Le Grand H de l'Homme вышел 3 февраля нынешнего года и получил положительные отзывы.

Ранее сообщалось, что индонезийская певица Ирма Бьюл, известная шоу с кобрами, умерла на сцене после укуса змеи.

 

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Франция, концерт, певица, умерший
 
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