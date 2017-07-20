Французская певица умерла во время концерта

20.07.2017 17:03

Официальная причина неожиданной смерти певицы пока неизвестна, но у полиции есть версия





35-летняя французская певица Барбара Велденс умерла на сцене во время концерта в одной из церквей французского города Гурдон.

Официальная причина гибели артистки пока не объявлена, сообщает Independent. Полиция утверждает, что Велденс ударило током, в результате чего у француженки остановилось сердце

Власти расследуют обстоятельства трагедии.

В прошлом году Барбара Велденс взяла первый приз на конкурсе молодых талантов Жака Бреля. Ее дебютный альбом Le Grand H de l'Homme вышел 3 февраля нынешнего года и получил положительные отзывы.

Ранее сообщалось, что индонезийская певица Ирма Бьюл, известная шоу с кобрами, умерла на сцене после укуса змеи.

Источник: http://www.segodnya.ua