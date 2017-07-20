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К Земле на скорости 85 тысяч км/ч приближается астероид-гигант

20.07.2017 13:07
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К Земле на скорости 85 тысяч км/ч приближается астероид-гигант

22 июля, в субботу, к Земле на минимальное расстояние приблизится огромный астероид, скорость движения которого достигает 85 тысяч километров в час. Как информирует replyua.net, минимальное расстояние до Земли должно составить около девяти миллионов километров, однако исследователи отмечают, что этот объект относится к так называемой самой опасной группе.

Потенциально опасный астероид стремительно летит к нашей планете. Небесное тело, диаметр которого достигает 1100 метров, открыли астрономы обсерватории Стюарда при Аризонском университете. За движением этого объекта наблюдают десятки астрономов всего мира.

Точное время сближения с Землей пока не сообщается, но ученые отмечают, что угроза столкновения с астероидом минимальная. Напомним, что всего несколько дней назад мимо Земли пролетал еще один крупный астероид, и расстояние до планеты было еще меньше.

С начала текущего года с Землей сближалось уже больше астероидов, чем за весь прошедший год. По оценкам астрономов, до конца этого года к Земле, в общей сложности, будут приближаться около тысячи космических объектов, многие из которых входят в группы опасных для Земли астероидов.



Теги: Донбасс, космос, Земля, астероид
 
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