- Кустурица в Крыму заявил, что "вы тоже часть Российской Федерации"21:12
- В Польше выросли зарплаты украинских работников20:53
- С Apple требуют $75 000 за сгоревший из-за iPhone 4s дом20:33
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине17:30
- Спецпредставник США: На Донбасі - не заморожений конфлікт, а гаряча війна17:13
- Порошенко: Без тишины на Донбассе санкции усилятся16:34
- В Украину прибыло судно с южноафриканским углем15:10
- Україна завоювала перше "золото" на Всесвітніх іграх-201712:08
- Украинские летчики сбросили 302 т воды во время тушения лесных пожаров в Черногории11:30
- В Елисейском дворце анонсировали телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" – Reuters08:54
С Apple требуют $75 000 за сгоревший из-за iPhone 4s дом
Американка по имени Ксаи Тхао из Висконсина и ее страховая компания State Farmподала подали в суд на компанию Apple за то, что из-за дефекта iPhone 4s сгорел ее дом.
За все она требует компенсацию в размере $75 000. В иске говорится, что причиной пожара стало короткое замыкание и перегрев батареи iPhone. Согласно заявлению, в смартфоне был установлен заводской аккумулятор. В жалобе повторяется, что выпуск, производство и продажа iPhone 4s «создает опасную ситуацию».
«1 апреля 2016 года iPhone привел к пожару в доме Тхао. Предварительные исследования указывают на значительный перегрев в области батареи iPhone, а также короткое замыкание – внутренний сбой, который привел к самопроизвольному возгоранию аккумулятора».
Apple пока никак не отреагировала на иск.
Источник: internetua.com
Теги: Донбасс, дом, пожар, суд
- Политик-погорелец: горит дом Медведчука
- В центре Донецка горел особняк (ВИДЕО)
- В результате обстрелов сгорел жилой дом в Коминтерново
- Погорельцы из Мариуполя год живут в доме без дверей и окон (ФОТО)
- В Донецке начали восстанавливать сгоревший дом
- В центре Винницы 40 человек боролись с масштабным пожаром
- Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии19:54
- В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать19:31
- Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области19:10
- Сегодня под обстрел попали дома в Зайцево18:11
- "Ихтамнеты" дезертируют из-за издевательств командиров16:57
- В БАХМУТЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУПИЛО ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ТЕНДЕРА И ВДВОЕ ДОРОЖЕ16:14
- Нема ніякої "Малоросії", – волонтер розповів, що насправді відбувається між псевдореспубліками15:55
- «ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ14:50
- ЖИТЕЛИ БАХМУТЧИНЫ ХОТЯТ ПРЕОБРАЖАТЬ СВОИ ГРОМАДЫ14:32
- Полицейские изъяли у мариупольца 10-киллограмовую партию конопли 14:13
- Фестиваль коломийки відродили на Закарпатті21:36
- Кустурица в Крыму заявил, что "вы тоже часть Российской Федерации"21:12
- В Польше выросли зарплаты украинских работников20:53
- С Apple требуют $75 000 за сгоревший из-за iPhone 4s дом20:33
- В Украине появился мобильный электронный кабинет абитуриента20:12
- Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии19:54
- В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать19:31
- Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области19:10
- Ведущий выгнал гостя во время прямого эфира18:50
- Українці позбавлені вибору мови і культури, їм нав'язують російське18:22
- Проверять по-новому: В Украине создают реестр всех получателей субсидий11:53
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- "Ответка" от ВСУ: боевики понесли большие потери
- Детали "осовременивания": кому не повысят пенсии в октябре и как посчитают выплаты
- "Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО
- У МВС розповіли, що буде з Захарченком та Плотницьким