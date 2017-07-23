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С Apple требуют $75 000 за сгоревший из-за iPhone 4s дом

23.07.2017 20:33
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С Apple требуют $75 000 за сгоревший из-за iPhone 4s дом

Американка по имени Ксаи Тхао из Висконсина и ее страховая компания State Farmподала подали в суд на компанию Apple за то, что из-за дефекта iPhone 4s сгорел ее дом.

За все она требует компенсацию в размере $75 000. В иске говорится, что причиной пожара стало короткое замыкание и перегрев батареи iPhone. Согласно заявлению, в смартфоне был установлен заводской аккумулятор. В жалобе повторяется, что выпуск, производство и продажа iPhone 4s «создает опасную ситуацию».

«1 апреля 2016 года iPhone привел к пожару в доме Тхао. Предварительные исследования указывают на значительный перегрев в области батареи iPhone, а также короткое замыкание – внутренний сбой, который привел к самопроизвольному возгоранию аккумулятора».

Apple пока никак не отреагировала на иск.

Источник: internetua.com



Теги: Донбасс, дом, пожар, суд
 
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