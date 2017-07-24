Звезда "Игры престолов" рассказал, как ему пришлось отказать в просьбе Кейт Миддлтон

24.07.2017 20:30

Во время недавнего визита Кейт и Уильяма в Германию состоялся прием, гостем которого стал и Том Влашиха

Актер Том Влашиха, исполняющий роль Якена Хгара в сериале "Игра престолов", рассказал журналистам, что недавно ему пришлось поневоле расстроить Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма.

Во время недавнего визита Кейт и Уильяма в Германию состоялся прием, гостем которого стал и Том Влашиха. К его удивлению, Кейт и Уильям узнали его и начали расспрашивать о новом сезоне сериала.

"Они обрадовались и сказали, что являются настоящими фанатами "Игры престолов", – сказал Том. – Кейт попросила меня рассказать, что будет по сценарию дальше, однако мне пришлось отказать ей: раскрывать секреты сериала я не могу даже по просьбе представителей королевской семьи".

Источник: http://www.segodnya.ua