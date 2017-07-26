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"Почти все напряжены, мрачны и тоскливы. Следы надвигающейся ж**пы повсеместны. Они отчетливо видны даже самым упертым ватанам", - соцсети о новых санкциях США против России

26.07.2017 14:32
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"Почти все напряжены, мрачны и тоскливы. Следы надвигающейся ж**пы повсеместны. Они отчетливо видны даже самым упертым ватанам", - соцсети о новых санкциях США против России

В Сети не утихают бурные обсуждения в связи с принятым намедни в США новым пакетом санкций в отношении России. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Интернет-юзеры уверены, что ограничительные меры поставят крест на "Северном потоке - 2", а также нанесут сокрушительный удар по банковской системе и новых технологиях РФ. Более того, они считают, что это может привести к экономической и социальной катастрофам. Стоит ответить, рядовые граждане винят в случившемся прежде всего президента Владимира Путина и его ближайшее окружение. По их мнению, именно агрессивная политика Кремля довела страну до такого состояния.

Напомним, как сообщал "Диалог.UA", палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России. Документ запрещает инвестиции свыше 10 миллионов в российские компании, серьезные инвестиции в российские нефте- и газопроводы, в арктические нефтяные проекты и разработку сланцевых месторождений. Ограничения также затронут железнодорожный, металлургический и горнодобывающий секторы России, а также банковскую сферу.



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, санкции
 
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