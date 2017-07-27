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Творець "Сімпсонів" знімає мультсеріал про принцесу-п'яничку

27.07.2017 20:52
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Творець "Сімпсонів" знімає мультсеріал про принцесу-п'яничку

Творець "Сімпсонів" і "Футурами" Метт Грейнінг знімає новий мультсеріал, який називатиметься "Розчарування". Про це повідомляє 24tv.ua із посиланням на Comingsoon.

Серіал вийде на Netflix у 2018 році. Він складатиметься з двох сезонів, у кожному з них буде по 10 серій.

Головним героєм нового творіння Грейнінга буде принцеса, яка зловживає алкоголем. Житиме принцеса у королівстві Дрімленд разом з ельфом та власним демоном – Люсі.

Автор мультсеріалу зазначив, що його творіння призначене для дорослої аудиторії.

"Мультсеріал буде про життя і смерті, кохання та секс і про те, як продовжувати сміятися в світі, повному страждань і ідіотів, – попри те, що говорять старші, чарівники та інші козли", - додав Грейнінг.

 



Теги: Донбасс, сериал, Симпсоны, создатель
 
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