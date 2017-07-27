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У Великобританії молодих хакерів триматимуть у спеціальних таборах
27.07.2017 11:10
У Великобританії в тестовому режимі запрацював табір кіберреалізації, де хакерів-підлітків будуть вчити перенаправлювати свої таланти у позитивніше русло.
Про це повідомляє «International Business Times»: «Упродовж двох днів підліткам читали лекції експерти у сфері комп’ютерної безпеки та фахівці з вибору кар’єри. Крім того, молодим хакерам в черговий раз нагадали про відповідальність, яка виникає при застосуванні кібернавичок у мережі. Раніше семеро учасників програми отримали звинувачення в кібератаках на веб-сайти з використанням інструментів, що порушують британські закони. Також кожен з них є неповнолітнім».
Якщо програма буде успішною – табори відкриють по всій країні.
Источник: pl.com.ua
Теги: Донбасс, Великобритания, лагерь, хакеры
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