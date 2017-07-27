У Великобританії молодих хакерів триматимуть у спеціальних таборах

27.07.2017 11:10

У Великобританії в тестовому режимі запрацював табір кіберреалізації, де хакерів-підлітків будуть вчити перенаправлювати свої таланти у позитивніше русло.

Про це повідомляє «International Business Times»: «Упродовж двох днів підліткам читали лекції експерти у сфері комп’ютерної безпеки та фахівці з вибору кар’єри. Крім того, молодим хакерам в черговий раз нагадали про відповідальність, яка виникає при застосуванні кібернавичок у мережі. Раніше семеро учасників програми отримали звинувачення в кібератаках на веб-сайти з використанням інструментів, що порушують британські закони. Також кожен з них є неповнолітнім».

Якщо програма буде успішною – табори відкриють по всій країні.

Источник: pl.com.ua