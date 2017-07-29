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Джеймс Кэмерон снимет новые фильмы о Терминаторе

29.07.2017 19:30
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Джеймс Кэмерон снимет новые фильмы о Терминаторе

Известный американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует снять новую трилогию о Терминаторе.

"Вопрос в том, изжила себя франшизы или ее можно освежить. Я веду переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе, а права на американском рынке в течение полутора лет перейдут ко мне, согласно законодательству об авторских правах США, мы обсуждаем, что можно сделать", – заявил режиссер в интервью.

По его словам, сейчас он и Эллисон склоняются к созданию трилогии. Ранее голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявлял, что собирается сняться в шестой части фильма "Терминатор". Пятая часть боевика – "Терминатор: Генезис" – вышла на экраны в 2015 году.

Позднее СМИ сообщили, что руководство кинокомпании Paramount Pictures прекратит финансирование франшизы "Терминатор", поскольку разочаровалось в последней картине.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, фильм, Терминатор, Джеймс Кэмерон
 
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