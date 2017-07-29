Фотограф много лет делает снимки домашних крыс, чтобы разрушить негативный стереотип

29.07.2017 10:30

Диана Оздамар – иллюстратор, графический дизайнер и фотограф. Она родом из Франции, но в настоящее время живёт в Канаде.

В своих снимках Диана запечатлела и крыс, принадлежащих её друзьям, и своих крыс. «Как видите, они совсем не грязные и мерзкие чудовища! На самом деле они очень умные социальные существа, которые любят общаться друг с другом и со своими любимыми хозяевами. Крысы очень дружелюбные, умные и игривые», – говорит фотограф.

«Ни одно животное не пострадало во время съёмки этих фотографий. Божья коровка благополучно улетела вскоре после фотосессии».

«Если вы захотите завести домашнюю крысу, обратитесь в местный приют для животных, там их обычно полно. И придётся взять хотя бы двух крыс одного пола, так как им просто необходим друг-сородич».

Источник: gooodnews.ru