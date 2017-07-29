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Из России вышлют более 700 американских дипломатов
Российское издание Коммерсант сообщает, что руководство РФ собирается сократить число работников дипломатических представительств США на свое территории более чем на 700 человек.
Источники издания отмечают, что "американская сторона была заранее предупреждена обо всех подготовленных мерах, это касается и ограничений, наложенных на недвижимость, и уравнение числа дипломатических сотрудников".
Напомним, что Российская Федерация в ответ на подготовку США новых санкций решила изъять у Вашингтона дачу и складские помещения и потребовала сократить американский дипломатический персонал до 455 человек.
Законопроект о новых санкциях против Москвы из-за российского вмешательства в президентские выборы 2016 года и агрессии против Украины уже согласовали в Палате представителей Конгресса США и Сенате США. Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.
В конце 2016 года администрация Барака Обамы конфисковала у России две дипломатические дачи в ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы. В Вашингтоне заявили, что объекты недвижимости использовались россиянами для шпионажа. Также из США были высланы российские дипломаты.
Источник: ukranews.com
Теги: США, Донбасс, дипломат, Дональд Трамп
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