- Арнольду Шварценеггеру – 70 лет! История успеха легендарного Терминатора15:50
- Жизнь после Apple: бывшие сотрудники компании, прославившиеся после увольнения14:51
- В Швейцарии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост13:50
- "Россиян нужно воспитывать иначе": украинский продюсер взбесил адептов Путина 13:32
- Придумали плитку, поглощающую солнечную энергию13:10
- Пользователи соцсетей сравнили стоимость отдыха в Крыму и Европе 12:50
- В Стамбуле женщины вышли на марш против ограничений в ношении одежды12:31
- В США строят ветровую электростанцию рекордных размеров11:28
- Российская группа попала в черный список "Миротворца"10:51
- На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове10:11
Арнольду Шварценеггеру – 70 лет! История успеха легендарного Терминатора
Сегодня, 30 июля, известный во всем мире Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летний юбилей. В этот день мы решили вспомнить выдающегося актера, бодибилдера и политика и рассказать историю успеха легендарного Терминатора.
Сегодня во всем мире Арнольда Шварценеггера иначе как Терминатором не называют. Это, наверное, главная роль Арни в его жизни, которая сформировала его образ среди миллионов поклонников во всем мире. Сегодня легендарный актер отмечает 70-летие.
Немного фактов из биографии
Арнольд Шварценеггер – известный американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения. Он родился в бедной семье в австрийском селе Таль. Как рассказывал актер в одном из своих интервью, его папа мечтал, чтобы сын пошел по стопам отца стал полицейским. Мама видела сына в торговом бизнесе.
Однако, сам Арни мечтал стать богатым, успешным и знаменитым. В 14 лет юноша сделал свой первый шаг к легендарному будущему – занялся бодибилдингом. Стоит отметить, что в спорте трудолюбивый подросток преуспел – сначала будущий актер стал чемпионом своего региона по тяжелой атлетике среди юниоров, а в скором времени победил в первенстве Австрии по силовому троеборью в тяжелом весе.
Карьера в кино
Не последнее место на пути к актерской карьере Арнольда Шварценеггера сыграли с юношества накачанные мышцы. Но, как признался сам Арни, первые роли приносили только разочарования. Свой дебют в кинематографе актер не любит вспоминать – он до сих пор стесняется роли в фильме «Геркулес в Нью-Йорке».
Однако, разочарование и критика, которую он слышал в свой адрес, не остановили будущего Терминатора, привыкшего быть победителем. Более того, это стало отличной мотивацией для продолжения борьбы. И старания Арнольда не были напрасными – он получил роль Терминатора, которая и стала судьбоносной в жизни культуриста. Отметим, что эту роль начинающий тогда актер получил после отказа от нее Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне.
В целом, роль Терминатора оказалась для Арнольда Шварценеггера вообще идеальной. Во-первых, его герой говорил в фильме довольно мало – всего в 18 сценах, а во-вторых, это позволило продемонстрировать свою прекрасную физическую форму и соблазнительные мускулы.
Политическая карьера
И хотя родом Арнольд Шварценеггер из Австрии, ему удалось стать губернатором американского штата Калифорния. На эту должность Терминатора избрали в 2003 году. В своей политической деятельности Арни имел достаточно противоречивые взгляды. К примеру, губернатор выступал против однополых браков, но за легализацию марихуаны в медицинских целях. Шварценеггер не верил в глобальное потепление, но при этом поддерживал подписание Киотского протокола. А еще он выступал за запрет аборты, но был сторонником смертной казни.
О том, каким Арнольд Шварценеггер был губернатором мнения расходились. Его рейтинги падали, но при этом в 2006 году американцы снова избрали его на пост губернатора. В 2011 году полномочия Арни истекли, а согласно Конституции штата Калифорния он не мог баллотироваться на третий срок. Так закончилась его политическая карьера.
Арнольд Шварценеггер после политики снова вернулся в кинематограф. Однако, некоторые журналисты и по сей день вспоминают, как в 1977 году он рассказывал, что станет президентом США.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Донбасс, Арнольд Шварценеггер, Терминатор, успех
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Империи Ахметова нанесен удар из Кипра
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Блокада Донбасса: политика или "наезд" на бизнес Ахметова?
- В оккупированной Горловке отжатую гуманитарку Ахметова выдают за помощь из России
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- В районі Слов’янська сапери знешкодили близько 600 вибухонебезпечних предметів11:50
- З’явилися подробиці вбивства українського школяра терористами “ДНР”21:35
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области20:30
- Три года назад бойцы АТО выбили из Авдеевки "защитников русскоговорящих"19:10
- На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал 17:15
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- В Мариуполе из-за депутата от Оппозиционного блока обесточен пр. Лунина14:54
- Вокруг Мариуполя дополнительно создали 5 мобильных блокпостов14:10
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України13:51
- Павел Жебривский занял 5 место в рейтинге украинских губернаторов13:12
- Жителі яких областей у червні отримали найвищу середню заробітну плату16:50
- З початку року на водоймах України загинуло 571 людей, з яких 61 дитина, - ДСНС16:14
- Арнольду Шварценеггеру – 70 лет! История успеха легендарного Терминатора15:50
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- Жизнь после Apple: бывшие сотрудники компании, прославившиеся после увольнения14:51
- «Укрзализныця»: В августе будут курсировать 34 летних поезда14:34
- Украинцы делятся не на русско- и украиноязычных, а на богатых и бедных14:15
- В Швейцарии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост13:50
- "Россиян нужно воспитывать иначе": украинский продюсер взбесил адептов Путина 13:32
- Арнольду Шварценеггеру – 70 лет! История успеха легендарного Терминатора15:50
- Что нужно знать о туристических агентствах и как не попасть на мошенников15:33
- Украинцы активно продают доллары: почему так случилось и что дальше15:13
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек21:10
- Сколько нужно пить воды при повышенном давлении18:31
- В Покровске всплыла еще одна история с автомобилем, «отжатым» полицейскими16:50
- Катастрофа с Днепром: что убивает главную реку Украины16:11
- Как обмануть грозу? 15:30
- У Латвії за підтримку "ДНР" загрожуватиме тюрма08:30
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Опасность грозит всем украинцам: Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности своего волонтерства
- “Россия заплатит за Крым и Донбасс! Это может тянуться 5-10 лет. Мы будем беднеть, ничего хорошего”, - член совета при Путине Шаблинский заставил пропагандистов заикаться. ВИДЕО
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России