Придумали плитку, поглощающую солнечную энергию

30.07.2017 13:10

Модульные плиточные панели, созданные специалистами из Венгрии, можно установить где угодно — они будут поглощать солнечную энергию и вырабатывать электроэнергию. Первые образцы уже работают в Будапеште и Астане.

Стартап-компания Platio из Будапешта (Венгрия) создала модульные автономные плиточные панели, которые поглощают солнечную энергию и генерируют электроэнергию.

На разработку панелей у компании ушло 2 года. Пластиковые фотогальванические плитки покрыты высокопрочным противоскользящим стеклом и изготовлены с использованием переработанных пластиковых отходов. Все необходимые кабели и проводка уже встроены в панели.

Первые образцы установлены в столице Казахстана, на территории одного из торговых центров. Плитки занимают в общей сложности 80 м² и рассчитаны на мощность 11,7 кВт. Эта установка позволяет огромному торговому центру снизить затраты на электроэнергию.

Также в Будапеште открыт парк, вымощенный плиточными панелями Plato. Там посетители могут в любое время зарядить свои смарт-устройства — плитки установлены внутри скамеек. Пополнить заряд своего гаджета можно, как с помощью USB-порта, так и по беспроводной связи (если ваше устройство поддерживает такую функцию).

Компания планирует также поставлять плиточные панели в Швецию, чтобы устанавливать их на территории портов.

Источник: portaltele.com.ua