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Стало известно, что заставит Путина покинуть Кремль: российский социолог Эйдман указал на единственную силу, которая может "свергнуть режим" в Москве
Только революция может ликвидировать путинский режим. Об этом на своей странице в "ФБ" заявил российский социолог Игорь Эйдман, передает "Диалог.UA".
По его словам, агресивная политика президента РФ Владимира Путина угрожает жизни и безопасности всех россиян в гораздо большей степени, чем возможные столкновения в ходе революции.
Кроме того, он считает, что "неадекватные действия" Кремля могут привести к глобальной войне и ядерной катастрофе во всем мире. "Путинские власти уже ведут региональные войны в Сирии и в Украине. Конечно режим не остановится. Его авантюристическая политика будет и дальше с неизбежностью приводить к новым военным конфликтам. Само существование этого агрессивного и неадекватного режима, обладающего атомным оружием, резко повышает риск глобальной войны и ядерной катастрофы в мире", – подчеркнул социолог.
Эйдман уверен, что в сложившейся ситуации нужны исключительно радикальные меры - "не выборы, которых нет и при это режиме не будет, а война".
Теги: Донбасс, Путин, Кремль, революция
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