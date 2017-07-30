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В августе Землю ждет полное солнечное затмение

30.07.2017 18:30
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В августе Землю ждет полное солнечное затмение

Ученые из Национальной солнечной обсерватории (США) заявили, что в августе 2017 года произойдет полное солнечное затмение. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

По данным исследователей, корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.

Длительность затмения в максимуме будет составлять 2 минуты 40 секунд, ширина лунной тени на земной поверхности составит 115 километров.

Наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США. Частично затмение захватит Западную Европу и Южную Америку. В Украине затмения видно не будет. Следующее подобное затмение произойдет 2 сентября 2035 года.

NASA впервые в истории проведет прямую трансляцию солнечного затмения, которое состоится 21 августа. Об этом сообщается на сайте Национального аэрокосмического агентства США.

Источник: strana.ua



Теги: США, Донбасс, Земля, солнечное затмение
 
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