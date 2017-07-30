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В Швейцарии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост

30.07.2017 13:50
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В Швейцарии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост

Близ швейцарского города Церматт открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Он протянулся почти на полкилометра.

Мост, получивший название Европейский, протянулся над проломом Грабенгуфер, на высоте до 85 метров.

Совет по туризму Церматта утверждает, что это самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, хотя и не самый высокий.

Сообщается, что канаты, на которых удерживается мост, весят около восьми тонн, а сам он оснащен системой, предотвращающей раскачивание.

Мост - часть туристического маршрута между городками Грэхен и Церматт на юге Швейцарии близ границы с Италией. С него хорошо видна гора Маттрехорн.

Источник: news.liga.net



Теги: Донбасс, Швейцария, туризм, мост
 
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