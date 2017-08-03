Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Известный музыкант убил бродягу за одно сказанное слово

03.08.2017 19:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Известный музыкант убил бродягу за одно сказанное слово

Полицейские сообщили, что рэпер нанес удары бездомному перочинным ножом

57-летний рэпер Кидд Креол, бывший участник знаковой хип-хоп-команды Grandmaster Flash and the Furious Five, был арестован в Нью-Йорке по подозрению в убийстве 55-летнего бездомного. По предварительной версии, бродяга назвал музыканта геем, что взбесило Креола, сообщает vesti.ru со ссылкой на TMZ.

Полицейские сообщили, что рэпер нанес удары бездомному перочинным ножом. Мужчина был дважды ранен в грудь и один раз в голову. Позже 55-летний бродяга скончался в больнице Бельвю. Погибшего звали Джон Джолли.

Стражи порядка смогли вычислить Кидд Креола по камерам наблюдения. В настоящий момент музыкант находится под стражей.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, музыкант, убийство, бродяга
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх