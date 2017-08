Известный музыкант убил бродягу за одно сказанное слово

03.08.2017 19:00

Полицейские сообщили, что рэпер нанес удары бездомному перочинным ножом

57-летний рэпер Кидд Креол, бывший участник знаковой хип-хоп-команды Grandmaster Flash and the Furious Five, был арестован в Нью-Йорке по подозрению в убийстве 55-летнего бездомного. По предварительной версии, бродяга назвал музыканта геем, что взбесило Креола, сообщает vesti.ru со ссылкой на TMZ.

Полицейские сообщили, что рэпер нанес удары бездомному перочинным ножом. Мужчина был дважды ранен в грудь и один раз в голову. Позже 55-летний бродяга скончался в больнице Бельвю. Погибшего звали Джон Джолли.

Стражи порядка смогли вычислить Кидд Креола по камерам наблюдения. В настоящий момент музыкант находится под стражей.

