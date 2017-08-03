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Режиссер отказался от "Отряда самоубийц 2" ради фильма с Дуэйном Джонсоном

03.08.2017 14:12
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Режиссер отказался от "Отряда самоубийц 2" ради фильма с Дуэйном Джонсоном

Испанский режиссер Жауме Кольет-Серра снимет диснеевский фильм "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном. Таким образом, сообщает Deadline, он отказался от работы над "Отрядом самоубийц 2" для Warner Bros., хотя считался главным претендентом на режиссерское кресло.

Информация о сюжете "Круиза по джунглям" держится в секрете.

По имеющимся данным, Warner Bros. быстро найдет замену режиссеру. Первый "Отряд самоубийц" был снят Дэвидом Эйром. Картина с Уиллом Смитом, Марго Робби и Джаредом Лето собрала $745 млн.

Ранее СМИ сообщали, что Warner Bros. рассматривала ряд кандидатур, в том числе Мела Гибсона, но в итоге остановила свой выбор на Кольет-Серра.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Голливуд, фильм, режиссер, отказ
 
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