Трамп і Макрон обговорили ситуацію в Україні

05.08.2017 22:12

Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє прес-служба Білого дому у своїй заяві.

Трамп і Макрон ще раз підтвердили важливість імплементації Мінських угод всіми сторонами для досягнення миру в Україні.

Окрім цього, лідери двох держав говорили про кризи в Сирії та Іраку, протистояння шкідливому впливу Ірану, політичне вирішення в Лівії, контртерористичну діяльність в Африці, режим Мадуро у Венесуелі та КНДР.

Источник: socportal.info