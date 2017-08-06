Последние новости раздела
- Пентагон закликав Білий Дім надати Україні зброю, - ЗМІ09:10
- Трамп і Макрон обговорили ситуацію в Україні22:12
- Пентагон заборонив використовувати китайські дрони17:54
- Неизвестный открыл стрельбу в парке в американском городе Санта-Моника15:30
- Отрезали головы и сжигали живьем: в ООН привели ужасающие подробности этнических чисток в Конго14:30
- Как парковщик британского зоопарка стал миллионером10:34
- Российскому депутату собутыльник отгрыз ухо20:05
- Саакашвілі покинув територію США18:00
- Известный лоукостер анонсировал два новых рейса из Украины16:50
- Аэропорты Европы утопают в огромных очередях16:11
Пентагон закликав Білий Дім надати Україні зброю, - ЗМІ
06.08.2017 09:10
Пентагон рекомендував Білому Дому передати Україні високотехнологічне протитанкове озброєння.
Про це повідомив один із американських чиновників, передає NBC News.
Чиновник розповів, що ця рекомендація Пентагону вже перебуває в Білому домі. Цей пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin, вартість яких становить близько 50 млн доларів.
"Це правильний хід, і я бачу руку міністра оборони Меттіса у всьому цьому", – зазначив колишній командувач НАТО, аналітик NBC News Джеймс Ставрідіс.
Теги: Донбасс, оружие, Белый дом, Пентагон
Читайте также:
- Предоставление Украине летального оружия станет катастрофой для всех - дипломат США
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Стрельба в кредит: Украина до сих пор не расплатилась за выстрелы на Майдане (ФОТО)
- Турчинов: Украинское оружие имеет спрос на мировых рынках
- В Пентагоне сообщили, при каком условии предоставят Украине летальное оружие
- Кэтрин Эштон призвала всех остановить боевиков и насилие в Донбассе
- На Донбассе продолжаются обстрелы со стороны боевиков – штаб АТО08:10
- Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье07:50
- В Донецкой области произошел пожар на свалке у Соледара 21:13
- В Угледаре «накрыли» наркопритон, который организовала 23-летняя девушка20:50
- Щоб врятувати ДП від приватизації колектив повинен мобілізувати зусилля - М.Волинець про "Артемсіль"19:31
- В Приазовье полицейские маскировались под отдыхающих, чтобы задержать вооруженного преступника17:30
- Захарченко сделал странное заявление15:50
- За смертельне ДТП в Авдіївці водієві загрожує до 8 років позбавлення волі15:10
- У Маріуполі пройде Всеукраїнський фестиваль «Червона рута–2017»13:31
- МинАП сообщило об увеличении чистой прибыли "Артемсоли" в 4 раза 13:11
- Кличко ищет замену «Киевэнерго»09:30
- Пентагон закликав Білий Дім надати Україні зброю, - ЗМІ09:10
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Чиновники одного из госпредприятий разворовали 40 млн грн08:30
- На Донбассе продолжаются обстрелы со стороны боевиков – штаб АТО08:10
- Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье07:50
- Порошенко присвоїв спецзвання генералів керівництву Нацполіції07:30
- В ГПСУ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЗА ПОЛГОДА ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 400 ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ22:31
- Трамп і Макрон обговорили ситуацію в Україні22:12
- У Харкові Mercedes врізався в автобусну зупинку, є жертви21:50
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Захарченко сделал странное заявление
- Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Четыре самых верных мужских Знака Зодиака
- Порошенко хочет уволить Гройсмана: что мешает
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО