Джеки Чан оказался заперт в машине со львом

08.08.2017 20:05

Джеки признался, что труднее всего ему даются вовсе не рискованные трюки, а упражнения в хореографии

За свою долгую карьеру Джеки Чан успел сняться в 130 с лишним фильмах и сериалах, причем, в большей части из них, он обходился без помощи дублеров. Поскольку далеко не все трюки проходили гладко, актер не раз был на волосок от смерти. Как утверждает Чан, за это время он успел переломать чуть не все кости в своем организме. Однако недавно Джеки признался: труднее всего ему даются вовсе не рискованные трюки, а упражнения в хореографии.

"Знаете, мне случалось делать всякое: прыгать с большой высоты в первой "Полицейской истории", падать с башенных часов в "Проекте А", провисеть целых 45 минут под вертолетом, летящим в небе, на съемках "Полицейской истории 3"…Но никогда мне еще не было так трудно, как на недавних съемках фильма "Доспехи бога: В поисках сокровищ", где от меня потребовались танцы в стиле Болливуда. Трюки, даже самые сложные, мне делать гораздо проще", — рассказал 63-летний Джеки.

"Я старался изо всех сил, но у меня не получалось. И только, когда наш инструктор по танцам додумался объяснить мне, на какие реальные действия похоже каждое движение, я, наконец-то, сумел их запомнить. Он говорил мне, например: "Сейчас мы вворачиваем лампочку. А теперь раскачиваемся, как перед прыжком. А теперь машем руками, как на утренней зарядке!" Только так я смог выучить танец", — поведал Чан.

Между прочим, на съемках все того же фильма "Доспехи бога: В поисках сокровищ" Джеки пришлось пережить еще один весьма неприятный момент. Дело в том, что во время съемок одного из эпизодов от Чана потребовали, чтобы он прокатился в машине с живым львом! "Меня заверили, что животное — дрессированное. Но он был такой огромный, а его укротителя рядом не было. Так что, признаюсь честно, мне было очень страшно", — заверил Джеки.

Источник: http://www.segodnya.ua