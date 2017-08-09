“Ждите! Скоро тетки и дядьки из РФ с имперскими комплексами будут бить друг другу морду за гуманитарку США“ – российский режиссер Понасенков

09.08.2017 10:21

В ближайшем будущем картины, которые сейчас шокируют общественность, будут привычными для России: взрослые, дееспособные мужчины и женщины будут устраивать побоища за американскую (китайскую) гуманитарную помощь. Российский историк, режиссер и певец Евгений Понасенков предрек своей стране ужасающее будущее, передает “Диалог.UA” .

“А ведь в недалеком будущем мы узрим, как местные тетки и дядьки из РФ будут бить друг другу морду, разбирая американскую гуманитарную помощь, до которой они же сами эту несчастную страну и довели идиотическими имперскими комплексами и хамством всем соседям”, - пишет он в соцсети.

Понасенков напомнил, что согласно выводам специалистов РАН генетически россияне – “не очень славяне, вот Украине больше славяне, а у нас намешано”. “Славянские мысли, идейки – это Николай I, когда империя стала разрушаться, вместо реформ придумали эти сказки про славянское братство… Не надо выдумывать сказок идеологических, надо проводить экономические реформы. Будет экономика – будет искусство, будет искусство – будет ваша любимая духовность”, - резюмировал историк.