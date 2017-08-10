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Мел Гибсон выставил на продажу шикарную виллу за 30 млн долларов
На территории находятся три особняка, которые окружены частными джунглями, также владельцу принадлежит белоснежны пляж
Знаменитый голливудский актер и режиссер Мел Гибсон во второй раз выставил на продажу свою шикарную виллу Плайя-Барригона, которая построена в джунглях Коста-Рики.
Как сообщает Life.ru, в 2010 году актер уже пытался продать виллу, которая ничему не уступает поместью беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, требуя за нее 35 млн долларов, однако покупателя на шикарное поместье не нашлось. Теперь же 61-летний актер согласен сбросить 5 млн долларов и отдать любимое поместье всего за 30 млн долларов.
Как известно, шикарное поместье площадью 162 гектара актер присмотрел во время поисков места для съемок фильма "Апокалипсис".
На территории находятся три виллы, которые окружены частными джунглями. Самая большая вилла украшена коралловыми камнями. В ней семь спален, восемь ванных комнат, веранда, большой плавательный бассейн и зона для отдыха.
Два других дома оснащены двумя спальнями, обеденным залом и кристально чистым бассейном.
Владельцу вилл также принадлежит белоснежный пляж, протяженностью чуть больше трех километров.
На территории обитают также и животные: морские черепахи, дикие коты и обезьяны.
Ранее сообщалось, что Мел Гибсон продает особняк в Малибу за 17,5 млн долларов.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, актер, Мел Гибсон, вилла
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