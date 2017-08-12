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В США КОТЕНОК ПРЕРВАЛ БЕЙСБОЛЬНЫЙ МАТЧ И ПОКУСАЛ СТЮАРДА

12.08.2017 18:30
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В США КОТЕНОК ПРЕРВАЛ БЕЙСБОЛЬНЫЙ МАТЧ И ПОКУСАЛ СТЮАРДА

Забавный инцидент произошел на днях в США во время бейсбольного матча между командами "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс". Так, поединок пришлось приостановить из-за котенка, который выбежал на поле.

Так, котенок пересек практически все поле, после чего его догнал стюард и взял на руки. Однако пушистому животному не понравилось происходящее, поэтому он начал царапать и кусать парня, который с трудом удерживал животное в руке под овации трибун.

В итоге котенка удалось-таки вынести за пределы поля.

Впоследствии в "Сент-Луис Кардиналс", которые, к слову, одержали победу в матче, сообщили, что животное, пока стюарду оказывали медицинскую помощь, забрала неизвестная женщина, заявив, что это ее питомец и что на поле он выбежал случайно. Теперь клуб разыскивает котенка, чтобы взять под опеку.

Источник: bykvu.com



Теги: Донбасс, матч, котенок, стюард
 
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