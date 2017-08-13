Ночной кошмар. Как робот-оборотень отгоняет диких зверей с полей в Японии

13.08.2017 15:51

Глава одного японского сельскохозяйственного кооператива придумал оригинальный способ, как отпугивать от урожая диких кабанов, сообщает УКРОП со ссылкой на RT.

На своём поле фермер-изобретатель он установил робота-оборотня, который издаёт звуки, пугающие животных. Впрочем, это устройство выглядит достаточно жутко, чтобы заставить дрожать от страха не только кабана, но и человека.