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Ночной кошмар. Как робот-оборотень отгоняет диких зверей с полей в Японии

13.08.2017 15:51
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Ночной кошмар. Как робот-оборотень отгоняет диких зверей с полей в Японии

Глава одного японского сельскохозяйственного кооператива придумал оригинальный способ, как отпугивать от урожая диких кабанов, сообщает УКРОП со ссылкой на RT.

На своём поле фермер-изобретатель он установил робота-оборотня, который издаёт звуки, пугающие животных. Впрочем, это устройство выглядит достаточно жутко, чтобы заставить дрожать от страха не только кабана, но и человека.

 



Теги: Донбасс, Япония, робот, кошмар
 
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