В Индии из-за нехватки кислорода умерли 60 детей

13.08.2017 16:14

На севере Индии в больнице в провинции Уттар-Прадеш скончались как минимум 60 детей.

Причной этого является то, что запасы воздуха в аппаратах искусственного дыхания не пополнялись за неуплату по счетам, пишет ВВС.

Отмечается, что дети умерли за 5 дней. Большинство погибших были новорожденными или больными энцефалитом.

Представитель муниципалитета признал, что у поставщика произошла "проблема с оплатой", но заявил, что смерть наступила по "естественным причинам", так как многие из детей были в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения штата Сидхартха Натх Сингх также отрицал, что массовую смерть вызвал нехватку кислорода.

В местных СМИ назвали произошедшее бойней. В штате заявили о начале расследования. Как сообщал УНИАН ранее, по меньшей мере 30 детей, в том числе новорожденных, скончались в больнице в северном индийском штате Уттар-Прадеш менее чем за 48 часов, за что местная власть инициировала там проверку.

Все смертельные случаи в государственном медицинском колледже в городе Горакпур состоявшихся 10 и 11 августа: пострадавшие находились в палатах интенсивной терапии и обычных педиатрических палатах, а также таких, где лечили энцефалит.

Источник: telegraf.com.ua