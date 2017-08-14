Арнольд Шварценеггер сыграет человека в "Терминаторе 6"

14.08.2017 19:58

В случае успеха проекта владельцы франшизы рассчитывают снять новую трилогию

Арнольд Шварценеггер снимется в шестом фильме с рабочим названием "Терминатор", которым Джеймс Кэмерон постарается перезапустить популярную в прошлом серию. Слова актера приводит телеканал Fox News. Шварценеггер утверждает, что съемки стартуют уже весной 2018 года.

В свою очередь Кэмерон, который собирается стать продюсером нового фильма, уточнил, что Шварценеггер, вероятнее всего, сыграет человека, который стал моделью для Терминаторов Т800. "Фанаты наверняка задавали себе вопрос: почему они создали всех этих роботов по образу и подобию Арнольда? Вот мы и постараемся объяснить это", – сказал он. По словам Кэмерона, "у Скайнет были весьма веские причины использовать именно такой прототип".

Напомним, что ранее в дополнительных материалах к коллекционному изданию картины "Терминатор 3: Восстание машин" была представлена сцена, в которой предпринималась попытка объяснить процесс создания облика Т800. Сроки работ над новым "Терминатором" пока неизвестны. В случае успеха проекта, владельцы франшизы рассчитывают снять новую трилогию. Последний фильм из этой серии "Терминатор 5: Генезис" был выпущен в 2015 году.

Источник: http://www.segodnya.ua



