Два существенных недостатка: что мешает «ястребу войны» Путина стать президентом

14.08.2017 10:41

Министр обороны России Сергей Шойгу имеет два недостатка, которые, скорее всего, не позволят ему возглавить страну после нынешнего главы Кремля Владимира Путина

Об этом аналитический обозреватель Игорь Лесев пишет в своей статье для Politeka.

По его словам, нынешний глава оборонного ведомства РФ не обладает достаточным количеством необходимых для президента познаний в экономической сфере.

«Во-первых, у него нет опыта управления экономикой. Шойгу в армию попал из МЧС и всю свою жизнь работал именно в военизированных структурах. В армейской иерархии он сумел сделать блестящую карьеру, но для управления огромным государственным механизмом этих качеств может быть недостаточно», — считает аналитик.

Кроме того, по мнению Лесева, Шойгу подводит его возраст.

«А во-вторых, Шойгу подводит его возраст. Сейчас ему 62 года, а в 2024-м будет 70 лет. Не самый комфортный возраст, чтобы возглавить государство», — добавил он.

Как писала Politeka, премьер-министр России Дмитрий Медведев имеет весьма туманные шансы стать приемником нынешнего главы Кремля Владимира Путина после завершения его 4 президентского срока в 2024 году.

Источник: Politeka