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Два существенных недостатка: что мешает «ястребу войны» Путина стать президентом

14.08.2017 10:41
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Два существенных недостатка: что мешает «ястребу войны» Путина стать президентом

Министр обороны России Сергей Шойгу имеет два недостатка, которые, скорее всего, не позволят ему возглавить страну после нынешнего главы Кремля Владимира Путина

Об этом аналитический обозреватель Игорь Лесев пишет в своей статье для Politeka.

По его словам, нынешний глава оборонного ведомства РФ не обладает достаточным количеством необходимых для президента познаний в экономической сфере.

«Во-первых, у него нет опыта управления экономикой. Шойгу в армию попал из МЧС и всю свою жизнь работал именно в военизированных структурах. В армейской иерархии он сумел сделать блестящую карьеру, но для управления огромным государственным механизмом этих качеств может быть недостаточно», — считает аналитик.

Кроме того, по мнению Лесева, Шойгу подводит его возраст.

«А во-вторых, Шойгу подводит его возраст. Сейчас ему 62 года, а в 2024-м будет 70 лет. Не самый комфортный возраст, чтобы возглавить государство», — добавил он.

Как писала Politeka, премьер-министр России Дмитрий Медведев имеет весьма туманные шансы стать приемником нынешнего главы Кремля Владимира Путина после завершения его 4 президентского срока в 2024 году.

Источник: Politeka



Теги: политика, Россия, Донбасс, президент, Путин
 
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