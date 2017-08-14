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Елизавета II решила отречься от престола
Королева Великобритании Елизвета II, которой в апреле исполнился 91 год, готовится отречься от престола в 95 лет, сообщает издание Mirror со ссылкой на источники в королевской семье, передает Гордон.
Отмечается, что она, предположительно, сообщила об этом своему приближенном кругу. Подготовка для передачи трона ее старшему сыну – 68-летнему принцу Чарльзу – уже началась, пишет издание.
Журналист Daily Mail Роберт Джобсон подтверждает со ссылкой на нескольких высокопоставленных придворных, что такая подготовка имеет место. По его словам, есть вероятность, что Елизавета II может запросить Акт о регентстве, который предусматривает, что Чарльз станет принцем-регентом, взяв на себя монаршие обязательства.
Церемония коронации Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года, но фактически она стала королевой 6 февраля 1952 года – в день смерти отца, короля Георга VI. Как монарх, который дольше всех пребывает на троне, Елизавета II превзошла королеву Викторию в 2015 году.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Великобритания, королева, Елизавета II
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