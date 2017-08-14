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«Южмаш» ответил на ракетный скандал с КНДР

14.08.2017 19:25
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«Южмаш» ответил на ракетный скандал с КНДР

Госпредприятие «Южмаш» отрицает причастность к развитию ракетных технологий КНДР

Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Факты, изложенные в публикации, не соответствуют действительности, отметили на предприятии.

«В частности, «Южмаш» не только не является основным производителем ракет для РФ, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели»,- сказано в сообщении.

Было отмечено, что предположение касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности.

«Южмаш» никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости «Южмашем» не выпускались и не выпускаются», — добавили на заводе.

Напомним, что в New York Times опубликовали статью, в которой сообщалось, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальных ракет, способных долететь до США, стал возможным благодаря получении через черный рынок мощных ракетных двигателей, изготовленных на заводе в Украине, исторически связанном с российской ракетной программой.

Также в СНБО рассказали, кому выгодна эта история с ракетами для КНДР.

Источник: Politeka



Теги: политика, Донбасс, скандал, КНДР
 
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