Леонардо Ди Каприо сыграет в фильме о Леонардо да Винчи

14.08.2017 07:53

За роль в киноленте актер получит "семизначный гонорар"

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации биографии итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи, пишет НВ со ссылкой на Variety.

По данным издания, за роль в фильме о да Винчи актер получит "семизначный гонорар".

Ди Каприо также станет одним из продюсеров фильма.

В основе экранизации – книга Уолтера Айзексона Леонардо да Винчи, которая поступит в продажу в США 17 октября 2017.

Дата начала съемок фильма пока неизвестна.

Отметим, что именно в честь художника мать выбрала актеру имя Леонардо.

Напомним, Леонардо Ди Каприо с целлофановым пакетом задал новый модный тренд.

Источник: http://www.segodnya.ua