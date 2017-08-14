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Леонардо Ди Каприо сыграет в фильме о Леонардо да Винчи

14.08.2017 07:53
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Леонардо Ди Каприо сыграет в фильме о Леонардо да Винчи

За роль в киноленте актер получит "семизначный гонорар"

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации биографии итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи, пишет НВ со ссылкой на Variety.

По данным издания, за роль в фильме о да Винчи актер получит "семизначный гонорар".

Ди Каприо также станет одним из продюсеров фильма.

В основе экранизации – книга Уолтера Айзексона Леонардо да Винчи, которая поступит в продажу в США 17 октября 2017.

Дата начала съемок фильма пока неизвестна.

Отметим, что именно в честь художника мать выбрала актеру имя Леонардо.

Напомним, Леонардо Ди Каприо с целлофановым пакетом задал новый модный тренд

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, фильм, актер, Леонардо ди Каприо, Леонардо да Винчи
 
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