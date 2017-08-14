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На пороге ядерной войны: КНДР массово сзывает послов

14.08.2017 09:20
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На пороге ядерной войны: КНДР массово сзывает послов

Ряд послов Северной Кореи в нескольких государствах были срочно вызваны на родину

Среди них послы из России, Китай и даже представитель КНДР в ООН.

«Северная Корея, как предполагается, организовала встречу представителей дипломатических миссий после отзыва своих послов крупнейших странах в Пхеньян», — рассказал южнокорейским СМИ источник в правительстве.

При этом точное количество послов, которых вызвали в Пхеньян не сообщается.

Как писала Politeka, директор ЦРУ Майк Помпео прокомментировал возможность начала ядерной войны ввиду последнего обострения в отношениях с Северной Кореей.

Напомним, стратегические бомбардировщики ВВС США, которые базируются на острове Гуам, находятся в состоянии полной боевой готовности на случай ракетной атаки со стороны Северной Кореи. Самолеты вылетают их военной базы «Андерсон» каждый день. Военные готовы к боевым заданиям, если КНДР решит нанести удар по американским базам в Тихом океане.

Источник:  https://politeka.net с ссылкой на yonhapnews.co



Теги: США, Донбасс, посол, ядерная война, КНДР
 
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