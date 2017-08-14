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Трамп сделал важное заявление о войне против КНДР
14.08.2017 09:05
Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность противостоять ядерной угрозе Северной Кореи и не исключил применения ради этого "военных мер".
Как сообщает пресс-служба Белого дома, такое заявление Трамп сделал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Президент Трамп и президент Макрон пообещали работать вместе с союзниками и партнерами для обеспечения соблюдения санкций ООН и достижения ядерного разоружения Корейского полуострова.
Трамп потвердил Макрону обязательство Штатов по борьбе с ядерной угрозой КНДР.
Президент США заявил, что готов вместе со своими союзниками применять "весь комплекс дипломатических, экономических и военных мер" для достижения этой цели.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, Дональд Трамп, КНДР
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