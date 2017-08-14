Жители Лондона проводят в «последний путь» Big Ben

14.08.2017 15:53

Популярное туристическое место в Лондоне – часовая башня Вестминстерского дворца — Big Ben – замолчит на 4 года

Куранты отключат для ремонта.

Бой часов будет отключен сразу же после полудня 21 августа. В следующий раз куранты можно будет услышать лишь в 2021 году.

В этот день, 21 августа, жителям и гостям Лондона предлагают прийти ко дворцу, чтобы послушать, как последний раз перед перерывом будут отбивать полдень. При этом один из циферблатов будет показывать время, его временно переведут на работу от электрического мотора.

Эти четыре года будут перебирать механизм боя и хода часов, а также реставрировать все четыре циферблата. Ремонт обойдется в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Big Ben — популярное туристическое название часовой башни Вестминстерского дворца. Официальное название башни с 2012 года — Башня Елизаветы. Изначально Биг-Бен являлся названием самого большого из пяти колоколов. На момент отливки Биг-Бен был самым большим и тяжелым колоколом Соединенного Королевства- 13,7 тонны.

Ранее сообщалось, что остров Алва в архипелаге Внутренние Гебриды у берегов Шотландии выставлен на продажу. Остров продают за 4,25 миллиона фунтов стерлингов (в эквиваленте это около $5,6 миллиона). На острове есть особняк, церковь, ресторан и восемь объектов недвижимости — коттеджи и охотничий домик. Площадь земельного владения острова более 1,8 тысячи гектаров. Длина острова — 12,07 километра, ширина — 4,02 километра.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Медуза