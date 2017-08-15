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Израильские ученые поставили точку в вечном вопросе о счастье: неожиданные результаты международного эксперимента многих удивили

15.08.2017 12:31
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Израильские ученые поставили точку в вечном вопросе о счастье: неожиданные результаты международного эксперимента многих удивили

По результатам нового исследования ученые пришли к достаточно неожиданному выводу. Оказывается, более счастливыми людей может сделать негатив. По крайней мере так утверждает один из израильских ученых, разрушая своими утверждениями сложившийся стереотип о том, что для эффекта счастья нужны положительные внутренние ощущения как радость или же удовольствие от чего-то, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на Liganews.

Исследователь из Еврейского университета в Иерусалиме Майя Тамир отмечает, что понятие счастья более широко, чем ощущение от удовольствия либо отсутствия боли. По словам профессора Тамир, это было первое исследование, которое доказало связь между счастьем и желанием испытать эмоции, даже в том случае, когда эти эмоции отрицательные.

В научном эксперименте поучаствовали 2324 студента, это были представители 8 стран. Участники необычного опыта отвечали на вопросы о том, какие эмоции хотели бы испытать, что они действительно ощущали.

Также студентами приходилось отвечать на вопросы об удовлетворении своей жизнью и о наличии у них синдромов депрессии. В процессе определения результатов эксперимента ученые пришли к интересным выводам. Оказалось, что не всегда людям нужны более приятные эмоции, чем это принято считать. Около 11% опрошенных хотели чувствовать менее добрые эмоции, такие как любовь и сопереживание, а 10% желали ощутить гнев и ненависть.

Исследователи отметили, что те участники эксперимента, которые пережили желаемые эмоции, причем независимо от их эмоциональной окраски, намного меньше склонны к депрессии и больше удовлетворены жизнью.



Теги: Донбасс, Израиль, студенты, ученые, эксперимент, счастье
 
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