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Новые удары по путинской "бензоколонке": цены на нефть продолжают снижение, пробит 3-недельный минимум - Москва в шоке
Сегодня сентябрьские фьючерсы на эталонную марку IPE Brent Crude к 16:30 подешевели до 50,29 доллара за баррель. В России грядет финансовый коллапс - экономика государства, держащаяся главным образом на торговле энергоносителями, получает удар за ударом. На торгах во вторник цены на "черное золото" продолжили снижение на фоне данных от министерства энергетики США, показавших рывок сланцевой добычи в стране до рекордного исторического уровня, передает Dialog.UA.
Так, сегодня к 14:.00 по Киеву фьючерсы на марку Brent подешевели на 0,65%, опустившись до 50,4 доллара за бочку, а к 16:30 подешевели до 50,29$. Таким образом всего за два дня североморский сорт упал в цене более чем на 3% и продается по минимальной за три недели стоимости. В свою очередь, американская эталонная марка нефти WTI обвалилась на 3,1% за сутки торгов: стоимость сентябрьских фьючерсов наблюдается рекордно низкая с 25 июля - 47,51 доллара за бочку.
Кроме того, Управление энергетической информации США сообщает о том, что вскоре в сланцевых бассейнах этой страны будет добываться больше 6 миллионов баррелей сырой нефти в день. Также подчеркивается, что в сентябре текущего года американские нефтяники добавят еще 117 тысяч баррелей новых ежедневных поставок. Грядущие рекорды станут результатом усиленного бурения скважин в Техасе: в крупнейшем в Америке бассейне Permian в августе будет добываться 2,6 млн баррелей в сутки.
На таких новостях цены на энергоносители неминуемо снижаются, хотя после вчерашнего падения на рынках наблюдался небольшой отскок, после чего "черное золото" эталонных марок возобновило свое падение. Аналитики BMI Research анонсируют: в ближайшие месяцы цена Brent уязвима к возможной просадке.
А поскольку цена на российскую нефть марки Urals исторически определяется как цена барреля нефти сорта Brent с дисконтом, то есть уменьшенная на 1-2 доллара, то нефтяная отрасль РФ готовится к очередным крупным потерям. Российская нефть является более тяжелой и имеет более высокое содержание серы, чем эталонная марка Brent, поэтому цены на нее нельзя оставлять такие же или выше.
Аналитики отмечают, что нефтяной рынок видит мрачную перспективу на 2018 год, когда соглашение ОПЕК по добыче истекает. Единственное, что сейчас удерживает котировки "черного золото" от грядущего обвала, это искусственные манипуляции с объемами производства.
Теги: США, Донбасс, цена, Российская Федерация, нефть, падение
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