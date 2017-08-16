В российском правительстве нашли повод не возвращать турбины Siemens

16.08.2017 14:38

В России считают, что «переделали» турбины Siemens которые были поставленны в аннексированный Крым в обход санкций, с применением собственных технологий, поэтому и возвращать их в Германию не должны. Об этом в интервью Коммерсанту заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

«Ситуация с Siemens весьма спорная: это их турбины или уже нет? Там была проведена серьезная переделка с применением российских технологий — вышло даже так, что мощность частично была увеличена. Мы считаем, что в Крыму турбины оказались на вполне законных основаниях», — сказал Назаров.

Турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном «Силовые машины» заводе «Сименс технологии газовых турбин». Тем не менее в Siemens заявили о нарушении россиянами условий контракта.

Отметим, что скандал с поставкой в Крым турбин, которые по контракту предназначались для Тамани, привел к тому, что 4 августа ЕС расширил санкционный список в отношении РФ. В него были включены трое чиновников и три компании.