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Дженнифер Энистон сыграет в комедии для взрослых
17.08.2017 08:32
Известная актриса ведет переговоры о съемках в новом фильме
Дженнифер Энистон ведет переговоры о съемках в новом фильме. Картина пока не имеет даже названия, но зато известно, что это будет комедия исключительно для взрослой аудитории: с возрастным рейтингом R.
Речь в ней пойдет, как сообщает Hollywood Reporter, "о чрезвычайно занятых и заработавшихся семейных парах из пригорода, которые пытаются вернуть удовольствия и веселье своей юности".
В качестве сценариста и режиссера фильма выступает Софи Гудхарт, известная лишь по картине "Мой слепой брат", продюсирует проект студия STC Films.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, фильм, комедия, Дженнифер Энистон, роль
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