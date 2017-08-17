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Після військових навчань РФ в Білорусі Лукашенка можуть усунути від влади, – політолог
Сьогодні насторожує не стільки навчання російських військ в самій Білорусі, скільки можливе перехоплення влади в країні проросійськими силами, тобто, щоб Лукашенко не перетворився фактично на номінальну фігуру, не був під домашнім арештом, а керівництво в Білорусі взяв на себе якийсь російський сірий кардинал, той же Громов чи Лебедєв. За таких умов ми дістанемо ще кілько сотень кілометрів небезпечного агресивного до нас кордону.
Як передає replyua.net, про це в ефірі одного з телеканалів зазначив відомий український політичний діяч, аналітик Тарас Чорновіл.
За його словами, тому українська влада має взяти до уваги ситуацію в самій Білорусі, яка стане відома вже після військових навчань РФ. Найскладніше зараз саме президенту Білорусі Лукашенку, якому доводиться бути на своєрідному шпагаті, чи вистоїть він стане відомо по його риториці вже після навчань.
«Ми повинні підключити всю можливу свою розвідку, підняти максимальну паніку в НАТО в зв’язку з цими навчаннями. В тій самій Польщі і країнах Балтії роблять те, що нам потрібно, тобто посилюють панічні настрої навколо російських навчань. Весь світ повинен привернути увагу, тому що, якщо якийсь танк не туди поїде, або якась ракета не туди полетить, треба оперативно буде реагувати і ставити на місце Росію і власне Путіна», – резюмував Тарас Чорновіл.
Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, военные, учения, Лукашенко
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