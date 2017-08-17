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Теракт в Барселоне: число погибших превысило десять человек
В результате наезда микроавтобуса в Барселоне погибли 13 человек
Об этом сообщает испанское радио Cadena Ser.
По данным El Pais, погибли не менее 10 человек.
Также известно , что полиция разыскивает второй фургон, арендованный преступником (или преступниками), чтобы скрыться.
В машине, которая использовалась при теракте, нашли испанский паспорт. Имя его владельца не называется. Установлена фирма, которой принадлежит фургон.
Напомним, днем 17 августа водитель на улице Рамбла сбил пешеходов. После чего скрылся с места преступления.
Ранее сообщалось о трех погибших и более 20 раненных.
Позже двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны после наезда микроавтобуса. Известно, Полиция блокировала террористов в баре.
По некоторым данным, водитель фургона взял заложников в турецком ресторане на рынке Бокерия.
Кроме того, испанская полиция заявила, что считает терактом наезд фургона на пешеходов в центре Барселоны.
Источники: https://politeka.net с ссылкой на Cedena Ser, El Pais
Теги: Донбасс, Барселона, теракт
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