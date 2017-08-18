Хитроумный Макрон: как президент Франции использует прессу

18.08.2017 10:16

Решение президента Франции Эмманюэля Макрона держать прессу на расстоянии – это специальная тактика

Об этом заявил эксперт по политическим коммуникациям и профессор университета Пантеон-Ассас в Париже Арно Мерсье, комментируя жалобу президента на фотографа, который снимал его во время отпуска в Марселе.

По его мнению, Макрон ведет двойную игру, ведь прячась от журналистов, он при этом хочет пребывать в центре ее внимания.

«Макрон пытается усидеть на двух стульях. Он не рассказывает, куда и когда уезжает в отпуск, но в то же время с помощью прессы передает публике конкретные послания. Макрон хочет, чтобы стало известно, что он остался во Франции, что у него нет тяги к роскоши, он нормальный человек, который занимается бегом и наслаждается каникулами. Кроме того, он увлекается футболом и болеет за марсельский клуб «Олимпик». И с удовольствием всем это демонстрирует», — пояснил эксперт.

Мерсье считает, что случай с фотографом стал проявлением поведения Макрона в отношении прессы.

«Нужно учитывать, что речь идет не о журналисте, а о папарацци, который тайно пытался проникнуть в президентскую резиденцию и незаконно сделать несколько снимков. То есть позволил себе то, на что журналисты обычно не имеют права. Я также думаю, что этой жалобой Макрон пытается припугнуть, единолично установить правила игры и показать, кто здесь главный», — подчеркнул он.

И профессор добавил, что таким образом французский президент хочет не допустить повторения историй, которые стоили Франсуа Олланду репутации.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на RFI