- Киберполиция Украины подготовила список российских сайтов для блокирования12:00
- Хитроумный Макрон: как президент Франции использует прессу10:16
- Охота на царя: как США готовят Путину термоядерный “удар в спину”10:00
- В Китае запретили слишком странные названия компаний09:30
- Кейт Миддлтон запрещено давать автографы поклонникам09:20
- Борьба с коррупцией: в Китае казнили 10000 чиновников. ВИДЕО08:32
- Кейт Мосс рассказала о съемке, которая сделала ее знаменитой22:36
- Теракт в Барселоне: число погибших превысило десять человек 22:28
- Украина стала темой переговоров США и Канады20:39
- Після військових навчань РФ в Білорусі Лукашенка можуть усунути від влади, – політолог20:08
Кейт Миддлтон запрещено давать автографы поклонникам
Кейт Миддлтон является одной из самых популярных женщин Великобритании, поэтому неудивительно, что многие люди, увидев герцогиню, хотят взять у них автограф – однако даже не подозревают о том, что супруге принца Уильяма давать автографы поклонникам запрещено.
Несмотря на то, что Кейт постоянно общается с поклонниками, с удовольствием фотографируется с ними, пожимает им руки и приветливо общается, герцогиня не имеет права давать автографы.
Многие были разочарованы тем, что герцогиня Кембриджская отказала им в автографе, но пресс-служба Кейт Миддлтон пояснила, что, выйдя замуж за принца Уильяма, она подписала документ, запрещающий давать автографы.
Сделано это было для того, чтобы никто не смог подделать подпись герцогини, хотя Кейт никак не влияет на государственные вопросы и королевские дела, но все члены монаршей семьи должны блюсти безопасность. Фотографироваться с женой принца Уильяма никто не запрещает, поэтому поклонники с радостью пользуются этой возможностью.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Великобритания, запрет, автограф, поклонник, Кейт Миддлтон
- Решение о досрочных парламентских выборах в Британии возмутило премьера Шотландии
- Мэй распустила парламент Великобритании: что дальше
- Мэр Донецка уверен в абсолютной победе регионалов на выборах
- В Великобритании стартуют досрочные парламентские выборы
- В Донецке на Светлану Лободу набросился поклонник и "позаимствовал" шубу (ВИДЕО)
- В Британии партия Мэй терпит поражение: большинства голосов ей уже не видать
- Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата 08:23
- УБРАТЬ КАШИ ИЗ ШКОЛЬНОГО МЕНЮ ПРЕДЛОЖИЛИ В ДРУЖКОВКЕ20:54
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Донетчина ведёт бой за освобождение и возрождение13:10
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»11:22
- КАК ПРОЙДЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КРАМАТОРСКЕ11:15
- Боевики 35 раз атаковали позиции ВСУ: есть погибшие и раненые09:32
- На заводе с ядерным могильником полыхает пламя09:10
- В Мариуполе вышли на линию старые новые трамваи с Wi-fi, GPS и камерой видеонаблюдения22:51
- Убежавшего из дома в Донецкой области подростка обнаружили ...в России21:57
- «Предпринимательница» из Винницы воровала цветы с могил бойцов АТО и продавала их12:10
- Киберполиция Украины подготовила список российских сайтов для блокирования12:00
- Как «спасти» свою машину от палящего солнца11:45
- Война со стипендиями: кого Кабмин оставит без помощи11:25
- Погода в Украине: стало известно, когда придут дожди и похолодание11:05
- В Украине резко сокращается поголовье свиней10:48
- У Держприкордонслужбі вкотре заявили, що Саакашвілі не пустять в Україну10:30
- Хитроумный Макрон: как президент Франции использует прессу10:16
- Охота на царя: как США готовят Путину термоядерный “удар в спину”10:00
- У священника-победителя популярного шоу крупные неприятности09:43
- Как «спасти» свою машину от палящего солнца11:45
- МЮСЛИ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?09:00
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить08:50
- Як зберегти хороший зір?08:12
- Найпоширеніші причини облисіння07:14
- 6 причин отказаться от кукурузы навсегда!21:30
- Шесть заблуждений о болях в спине19:35
- Як назавжди забути про розширені пори на обличчі?18:39
- «Я знала, что меня похоронят заживо»13:28
- Чому виникають камені в нирках?13:18
- Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!
- "Они хотят вызвать у народа ненависть к "ДНР"?! Они справляются на 200%", - жители Донбасса рассказали об издевательствах боевиков, сравнив их с Украиной
- "Мы будем выдавать паспорта РФ всем беженцам из "Л/ДНР"", - в Кремле пришли в бешенство от того, что США строит в Очакове свою базу
- Вот как снять любую зубную боль всего за несколько секунд
- Три этих человека хорошо известны: у Авакова раскрыли фамилии главных "путинских агентов" в Украине
- Зачистка Донбасса от боевиков: перепуганный террорист показал фото подразделения "ДНР", половина боевиков которого уже мертва
- Выследили и "пригвоздили": стало известно, как именно ВСУ уничтожили БМП террористов на Светлодарской дуге. Солдат представят к наградам
- Москва пошла ва-банк: Украине посоветовали готовиться к тяжелой осени. Запад отвернется от Украины?
- Назван лучший президент Украины
- Страсти "ДНР": Охота "Керча" на Пушилина и война в окружении Захарченко