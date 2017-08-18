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Кейт Миддлтон запрещено давать автографы поклонникам

18.08.2017 09:20
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Кейт Миддлтон запрещено давать автографы поклонникам

Кейт Миддлтон является одной из самых популярных женщин Великобритании, поэтому неудивительно, что многие люди, увидев герцогиню, хотят взять у них автограф – однако даже не подозревают о том, что супруге принца Уильяма давать автографы поклонникам запрещено.

Несмотря на то, что Кейт постоянно общается с поклонниками, с удовольствием фотографируется с ними, пожимает им руки и приветливо общается, герцогиня не имеет права давать автографы.

Многие были разочарованы тем, что герцогиня Кембриджская отказала им в автографе, но пресс-служба Кейт Миддлтон пояснила, что, выйдя замуж за принца Уильяма, она подписала документ, запрещающий давать автографы.

Сделано это было для того, чтобы никто не смог подделать подпись герцогини, хотя Кейт никак не влияет на государственные вопросы и королевские дела, но все члены монаршей семьи должны блюсти безопасность. Фотографироваться с женой принца Уильяма никто не запрещает, поэтому поклонники с радостью пользуются этой возможностью.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Великобритания, запрет, автограф, поклонник, Кейт Миддлтон
 
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