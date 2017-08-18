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Охота на царя: как США готовят Путину термоядерный “удар в спину”
Новые санкции США против Кремля имеют невиданный доселе масштаб и нацелены на российскую элиту
Известный российский экономист, профессор Высшей школы экономики в Москве Владислав Иноземцев полагает, что новый закон о санкциях США против РФ является беспрецедентным по масштабам.
Новый закон, в частности, требует составления доклада о влиянии расширенных санкций на операции с государственными долговыми обязательствами РФ, о связанных с Кремлем незаконных финансовых операциях; а также доклада о российских олигархах и теневых операциях.
Наиболее болезненной для Кремля является статья, которая предписывает правительству США подготовить и представить Конгрессу доклад о российских олигархах и квазигосударственных структурах, а затем обновлять содержащуюся в нем информацию.
Причем доклад должен быть завершен не позже чем к 29 января 2018 года, т.е. в разгар кампании по перевыборам Путина на пост президента Российской Федерации.
«Речь идет о полноценном расследовании финансовой деятельности российских политиков, чиновников и руководителей госкомпаний – причем не только их собственной, но и осуществляемой в интересах первого лица государства», – отметил он.
Таким образом США открывают охоту за компроматом на всю российскую элиту.
Напомним, что новые санкции США против России направлены на разрушение режима президента Владимира Путина. Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный и политический эксперт Алексей Арестович.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Forbes.
Теги: политика, Россия, США, Донбасс, Путин, элита
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