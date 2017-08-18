В Китае запретили слишком странные названия компаний

18.08.2017 09:30

Китайские власти запретили частным компаниям использовать слишком длинные или странные названия

В частности, ограничения коснутся названий, которые используют в названии фразы вроде «боюсь жены» или «доисторические державы». Запрет коснется и компаний, которые изпользуют в названии мемы (популярные рестораны и кафе «Тощий синий гриб») или просто странные названия вроде интернет-компании «Группа молодых мечтателей, которые верят, что могут сотворить чудеса под руководством дяди Ню».

Из-за особенностей китайского языка, многие названия компаний в переводе могут казаться более странными, чем в оригинале. Тот же принцип касается и названий иностранных компаний. В Китае есть целая индустрия, которая помогает западным компаниям адаптировать названия для выхода на локальный рынок. Большинство из них либо пытаются в таких случаях фонетически воспроизвести оригинальное название, либо придумывают нейтральное по смыслу новое.

Напомним, Президент Петр Порошенко своим указом поручил Кабмину разработать механизмы борьбы с незаконно ввезенными в страну и нерастаможенными машинами.

Также, мы сообщали, что авто завезенные с Литвы и Польши будет сложно легализовать в Украине.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на BBC



