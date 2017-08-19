Террористы на автомобилях давят людей в Европе. Почему это им удается

19.08.2017 11:30

Теракт в Барселоне стал очередным звеном в цепи терактов, когда нападающие давят пешеходов на машине. Как автомобили стали главным оружием террористов. Террористических атак, во время которых нападающие используют автомобиль как оружие, стало критически много в европейских городах. Эксперты по терроризму предупреждают, что их будет все больше, если не противодействовать пропаганде радикальных исламистов.

Что уже известно о теракте в Барселоне

Вохновила ли нападавших в Барселоне пропаганда джихадистов на момент написания текста неизвестно, поскольку главный исполнитель до сих пор на свободе. Непонятно, кто это - местный гражданин или иностранец, его национальность и религия. Однако техника исполнения теракта очень напоминает аналогичные трагедии в Лондоне, Берлине, Ницце.

Местные власти Барселоны сообщили, что во время наезда погибли 13 человек и еще 100 были ранены. Террористы выбрали для нападения бульвар Рамбла - главную пешеходную улицу города, обычно заполненную туристами. Время для нападения также было выбрано такое, чтобы было побольше людей.

На арендованном микроавтобусе они врезались в толпу. Полиция задержала четырех подозреваемых, но человека, который был за рулем, до сих пор не задержали.

Один из задержанных - Дриссы Укабир, который сам пришел в полицию и сообщил, что его документы были украдены. Ими якобы воспользовались нападавшие, чтобы арендовать микроавтобус.

В городке Вик, в 80 км от Барселоны, полиция нашла другой микроавтобус, на котором, вероятно, собирались сбежать нападающие. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за наезд.

Второй подобный теракт произошел на следующий день в испанском курортном городке Камбриль. Нападавшие на Audi A3 пытались въехать в прохожих и ранили пять человек и одного правоохранителя.

Но там полиция сработала лучше: пятеро нападавших были застрелены. Все они, как утверждает председатель Audiencia Nacional (суд, специализирующийся на террористических актах) Хавьер Сарагоса, были связаны с джихадизмом.

Самая молодая жертва теракта в Барселоне - 3-летняя девочка. Еще одна девочка 6 лет сильно травмирована и находится в больнице. Среди жертв - граждане 24 стран (Германии, Бельгии, Франции, Нидерландов, Австралии, Греции, Гонконга, США). По данным украинского МИД, украинцев среди погибших и раненых нет.

Среди 14 жертв трое - граждане Германии. Также известно, что погиб один бельгиец.

Наезд автомобилем - новая тактика

Использование автомобиля в качестве инструмента для массового убийства известно уже давно. Например, всезнающая Википедия утверждает, что первую подобную атаку совершила 10 июля 1973 в Праге психически нестабильна женщина Ольга Хепнарова. Она разогнала грузовик, на котором работала водителем, и врезалась в группу людей, ждавших трамвая. Девять человек от полученных травм скончались, еще 12 были ранены.

Исламские радикалы взяли этот метод на вооружение гораздо позже. Первыми его применили арабы против израильтян в Иерусалиме. После трех подобных атак в 2008 году (в двух случаях использовали бульдозер) аналитики компании Stratfor предположили, что палестинские экстремисты нашли новую тактику для запугивания своих врагов.

Популярность этот метод получил еще и потому, что орудие для убийства легкодоступно, в отличие от взрывчатки, которую крайне трудно изготовить и доставить в Израиль. Из-за простоты выполнения теракта эту тактику взяли и другие радикальные исламистские группировки.

"Применение взрывчатки требует планирования, команды и выполнения, и во время каждого из этих этапов все более бдительны службы безопасности могут разоблачить план и сорвать его. Другое дело - атака автомобилем одиноких волков", - писал в 2014 году канадский журналист Эндрю Койне. Он назвал эту тактику микротероризмом.

В 2010 году англоязычный журнал "Аль-Каиды" Inspire опубликовал нечто похожее на инструкцию для джихадистов по использованию автомобиля в качестве орудия для убийства "неверных". В частности, будущим террористам советовали выбирать пешеходные зоны и как следует набирать скорость перед тем, как врезаться в толпу, чтобы "достичь максимального кровопролития".

ИГИЛ, он же "Исламское государство", также распространял подобные советы. Их тактика запугивания Европы сводилась к популяризации простых методов нападения - автомобильного тарана или нападения с ножом.

Нарастающая волна

Автомобильный терроризм в исполнении исламских экстремистов пришел в Европу только год назад. Первый случай, ответственность за который взяло "Исламское государство", произошел во французском городе Ницца 14 июля 2016. Водитель 19-тонного грузовика проехался по толпе, гулявшей по набережной по случаю Дня Бастилии.

Погибли 86 человек, раненения и травмы получили 434. Нападавшим оказался гражданин Франции тунисского происхождения Магомет Лахуаедж Булель.

Конечно, автомобильные атаки с криками "Аллах акбар" случались и раньше, например в Дижоне и Нанте в 2014 году. Однако их исполнители оказались людьми с серьезными расстройствами психики. В отличие от них Булель и его последователи были вполне в своем уме.

Среди самых известных автомобильных атак следует упомянуть также наезд грузовиком на рождественскую ярмарку в Берлине в декабре 2016-го и сразу два подобных теракта в Лондоне в этом году.

Теракт у твоей двери

Один из лондонских автомобильных терактов продемонстрировал, что террористы нередко смешивают две самые распространенные тактики "микротерроризма" - нападение с ножом и автомобильный таран.

Подобная тактика чаще всего не вызывает такое же количества жертв, как "пояс шахида" или машина, нашпигованная взрывчаткой. Но она привлекает к терроризму гораздо больше жертв радикальной исламистской пропаганды.

Это может быть человек, который не входит в конкретную группировку ( "Аль-Каида", "Исламское государство» и т.д.), но симпатизирует им. Среди нападавших большинство не имели опыта боевых действий. Что такой человек может сделать для, как он считает, "мести за братьев по вере"? Купить "калаш" - дорого, изготовить взрывчатку самостоятельно - трудно (хотя братьям Царнаевым, устроившим теракт на Бостонском марафоне, это удалось). Другое дело - нож или автомобиль. Последний, как правило, краденый, нередко водителя делают первой жертвой.

Иногда исполнителей автомобильных таранов и ножевых атак называют одинокими волками, но Брайан Дженкинс из аналитического центра Rand Corporation считает, что это слишком романтичный термин. Правильнее, уверяет он, именовать их "бродячими псами". Это агрессивные неудачникм, иногда с криминальным прошлым, поведение которых непредсказуемо. И поэтому спецслужбам очень трудно подобные теракты предупредить.

Еще один важный нюанс, почему эта тактика важна для ее популяризаторов - она ​​сильнее запугивает людей. Автомобильные теракты получают огласку и запугивают людей. Им кажется, что теперь терроризм пришел к их двери, а защититься от него невозможно. Взрывчатку может обнаружить металлодетектор или собака. В случае с автомобильным наездом такие средства не сработают.

Работает также и принцип географической близости европейских терактов и пристальное внимание СМИ к ним (Эспрессо на днях писало, что такое трупокилометры).

Например, о теракте в Барселоне написаны уже десятки журналистских материалов и сотни постов в соцсетях. О недавнем нападении на турецкий ресторан в Буркина Фасо говорили значительно меньше, хотя там погибло на пять человек больше, и среди них также много иностранцев.

Напоследок следует отметить, что не только исламские радикалы любят тактику автомобильного тарана. В том же Лондоне в этом году белый человек с криками о том, что он хочет убивать мусульман, врезался в людей у ​​мечети.

А во время недавних демонстраций в американском городке Шарлотсвилл парень-расист таранил автомобилем марш левых активистов. В обоих случаях погибли по одному человеку, но тенденция очевидна.

Защититься от автомобильных таранов можно, например, устанавливая в пешеходных зонах специальные заграждения, тумбы и колонки. Так, например, огораживают остановки общественного транспорта в Иерусалиме.

Также выполнению таких терактов может помешать установка на автомобили систем, которые принудительно снижают его скорость в случае возникновения опасности столкновения. Есть версия, что именно эта система предотвратила большее число жертв во время теракта в Берлине. Но гораздо более важная задача - это профилактика радикализации исламской молодежи.

Источник: ru.espreso.tv