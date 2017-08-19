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УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ СЕМЬ ЦВЕТОВ В ЯНТАРЕ ВОЗРАСТОМ 100 МЛН ЛЕТ
Палеонтологи нашли в кусочке янтаря из Мьянмы семь цветов возрастом 100 млн лет. Все они прекрасно сохранились и, по словам исследователей, выглядят так, будто сорваны только что. Об этом сообщает журнал Paleodiversity.
Ученые отмечают, что цветы, по всей видимости, опали с тропического дерева. Возможно, его ветку задел динозавр, и цветы осыпались в смолу находившегося рядом хвойного дерева.
Размер цветков составляет 3,4–5 мм в ширину, у каждого из них по пять чашелистиков и при этом нет лепестков. Растение получило название Tropidogyne pentaptera, от греческого penta (пять) и pteron (крыло). Судя по форме цветов, оно напоминает растения рода Ceratopetalum, распространенные в Австралии и Папуа Новой Гвинее.
Исследователи не видят в этом ничего удивительного: ранее Мьянма и Австралия находились на одном континенте, Гондване, который впоследствии разделился на Африку, Южную Америку, Индию, Австралию и Антарктиду.
Источник: bykvu.com
Теги: Донбасс, ученые, цвет, янтарь
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