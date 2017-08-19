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Во Флориде нашли двухголовую черепаху
19.08.2017 22:18
Исследователи из университета Центральной Флориды нашли черепаху с двумя головами к югу от базы ВВС в округе Бревард на прошлой неделе. Черепаха была активной и, судя по всему, чувствовала себя вполне нормально.
“Мы, бывает, видим странные вещи, и это не что-то из ряда вон выходящее. Такое редко, но происходит. Черепаха была очень активной, и мы ее выпустили”, — рассказала Кейт Мэнсфилд, работник кафедры биологии.
Мэнсфилд является морским биологом, она возглавляет исследовательскую группу. «Мы часто находим детенышей с отклонениями, и это был один из них. Мы всегда выпускаем их. Очень редко удается найти двухголовую черепаху, но такое бывает. Мы ежегодно наблюдаем целый ряд аномалий развития”, — сказала она.
Источник: fainaidea.com
Теги: Донбасс, Флорида, черепаха, голова
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