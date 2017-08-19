Во Флориде нашли двухголовую черепаху

19.08.2017 22:18

Исследователи из университета Центральной Флориды нашли черепаху с двумя головами к югу от базы ВВС в округе Бревард на прошлой неделе. Черепаха была активной и, судя по всему, чувствовала себя вполне нормально.

“Мы, бывает, видим странные вещи, и это не что-то из ряда вон выходящее. Такое редко, но происходит. Черепаха была очень активной, и мы ее выпустили”, — рассказала Кейт Мэнсфилд, работник кафедры биологии.

Мэнсфилд является морским биологом, она возглавляет исследовательскую группу. «Мы часто находим детенышей с отклонениями, и это был один из них. Мы всегда выпускаем их. Очень редко удается найти двухголовую черепаху, но такое бывает. Мы ежегодно наблюдаем целый ряд аномалий развития”, — сказала она.

Источник: fainaidea.com