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Одна з найбільших трагедій флоту США: в Тихому океані знайшли уламки крейсера «Індіанаполіс»
У Тихому океані на глибині близько 5 тис. м знайдені уламки затопленого наприкінці Другої світової війни американського важкого крейсера «Індіанаполіс»
Знахідка розкриває одну з найбільших трагічних морських катастроф в історії флоту США, повідомляє «Громадське» з посиланням на CNN.
Пошукову команду очолював співзасновник компанії Microsoft Пол Аллен.
«Ми всі надзвичайно вдячні екіпажу (крейсера) за мужність, наполегливість і жертви перед лицем страшних обставин», — зазначив він.
Аллен додав, що пошуки інших уламків триватимуть. Яка саме частина корабля знайдена, не уточнюється.
Наприкінці липня 1945 американський важкий крейсер «Індіанаполіс» затонув через 12 хвилин після того, як в нього влучила японська торпеда. На борту корабля було 1 196 моряків, з яких вижили тільки 316. На сьогоднішній день з вцілілого екіпажу в живих залишилося лише 22 людини.
Катастрофа увійшла в історію ВМС США як найбільша масова загибель особового складу внаслідок одного затоплення.
Источник: ua.racurs.ua
Теги: Донбасс, война, Тихий океан, обломки
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