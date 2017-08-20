Одна з найбільших трагедій флоту США: в Тихому океані знайшли уламки крейсера «Індіанаполіс»

20.08.2017 17:31

У Тихому океані на глибині близько 5 тис. м знайдені уламки затопленого наприкінці Другої світової війни американського важкого крейсера «Індіанаполіс»

Знахідка розкриває одну з найбільших трагічних морських катастроф в історії флоту США, повідомляє «Громадське» з посиланням на CNN.

Пошукову команду очолював співзасновник компанії Microsoft Пол Аллен.

«Ми всі надзвичайно вдячні екіпажу (крейсера) за мужність, наполегливість і жертви перед лицем страшних обставин», — зазначив він.

Аллен додав, що пошуки інших уламків триватимуть. Яка саме частина корабля знайдена, не уточнюється.

Наприкінці липня 1945 американський важкий крейсер «Індіанаполіс» затонув через 12 хвилин після того, як в нього влучила японська торпеда. На борту корабля було 1 196 моряків, з яких вижили тільки 316. На сьогоднішній день з вцілілого екіпажу в живих залишилося лише 22 людини.

Катастрофа увійшла в історію ВМС США як найбільша масова загибель особового складу внаслідок одного затоплення.

Источник: ua.racurs.ua