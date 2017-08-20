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У російській глибинці п'яний чоловік без прав викрав машину заради поїздки на похорон кота
20.08.2017 18:31
У Тюмені (РФ) співробітники ДІБДР затримали 34-річного жителя Нафтоюганська, який викрав в Тюмені автомобіль, щоб з'їздити в Тобольськ і поховати кота. Про це повідомляє агентство «Тюменская линия».
Викрадення ВАЗ-2115 відбулося 19 квітня в мікрорайоні Войнівка. Водій залишив відкритою заведену машину і зайшов в аптеку.
Цим скористався зловмисник, сів в автомобіль і поїхав. Викрадений легковик вранці 20 квітня потрапив в поле зору камер на в'їзді в Тюмень. Орієнтування про це передали усім постам.
Источник: УНІАН
Теги: Донбасс, мужчина, похороны, кот
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