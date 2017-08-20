У російській глибинці п'яний чоловік без прав викрав машину заради поїздки на похорон кота

20.08.2017 18:31

У Тюмені (РФ) співробітники ДІБДР затримали 34-річного жителя Нафтоюганська, який викрав в Тюмені автомобіль, щоб з'їздити в Тобольськ і поховати кота. Про це повідомляє агентство «Тюменская линия».

Викрадення ВАЗ-2115 відбулося 19 квітня в мікрорайоні Войнівка. Водій залишив відкритою заведену машину і зайшов в аптеку.

Цим скористався зловмисник, сів в автомобіль і поїхав. Викрадений легковик вранці 20 квітня потрапив в поле зору камер на в'їзді в Тюмень. Орієнтування про це передали усім постам.



Источник: УНІАН