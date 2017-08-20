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Український історик оголосив, що у росіян немає ні краплі слов’янської крові

20.08.2017 21:31
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Український історик оголосив, що у росіян немає ні краплі слов’янської крові

Росіяни соромляться своєї історії, а тому намагаються приписати собі слов’янське походження.

Про це в інтерв’ю київському журналу «Фокус» заявив Вадим Покотило, представлений виданням як сумський історик-етнограф.

«Росіяни соромляться своєї історії, — стверджує він. — Чому соромляться? Інші сусіди — поляки чи, скажімо, угорці — на нашу історію не зазіхають.

Хто такі росіяни? Це фіно-угорські племена — весь, меря, мурома, мордва, мокша, комі, які перемішалися з монголами та іншими азіатськими національностями. Слов’янської крові в них практично не було. Проте вони вперто продовжують приписувати себе до слов’ян.

Новгород Великий, Псков, Смоленськ та інші слов’янські міста спіткала незавидна доля: війська Московського князівства та його союзників брали їх одне за іншим штурмом і практично повністю винищували їхнє слов’янське населення. Російська історія — суцільна фальсифікація».

Источник: 7days-ua.com



Теги: Донбасс, кровь, россияне, история
 
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